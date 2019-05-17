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鹿児島県高校総体が開幕　九州・全国目指し32競技で熱戦

(2019/05/17 22:05)
県高校総体の新体操開会式に臨む選手たち＝鹿児島市の鹿児島県体育館
　２０１９年度鹿児島県高校総合体育大会は１７日、新体操、ボクシング競技で開幕した。６月７日まで、駅伝を除く３２競技があり、九州大会（６月１３日～７月１５日）や、鹿児島県などで行われる南部九州総体（７月２７日～８月２０日）の出場権を懸けて熱戦を繰り広げる。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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