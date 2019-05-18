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鹿児島Ｕ敗れる 横浜ＦＣに１－２

(2019/05/18 17:03)
南日本新聞ニュース
　サッカーＪ２・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１８日、鹿児島市の白波スタジアムで横浜ＦＣと対戦し、１－２で敗れた。
　前半３４分、ＭＦ酒本のクロスに相手ＧＫが反応。こぼれたボールをＭＦニウドが押し込んで先制点を挙げた。しかし後半、左サイドのクロスから同点弾を決められると、終了間際にＰＫを奪われて敗れた。
　鹿児島Ｕの次戦は２６日、同スタジアムで福岡と戦う。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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