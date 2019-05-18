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屋久島で土砂崩れ バスなど１３台立ち往生

(2019/05/18 17:57)
南日本新聞ニュース
　屋久島町で１８日午後、大雨の影響で土砂崩れが発生した。町によると、県道屋久島公園安房線の明星岳展望所付近で土砂崩れがあり、下山する登山客を乗せた車やバス１３台が立ち往生、１５０〜２００人が動けなくなっている。
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