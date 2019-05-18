養殖岩ガキ出荷本格化 濃厚な味楽しんで 長島
(2019/05/18 22:00)
長島町諸浦で夏場に旬を迎える養殖岩ガキの出荷が本格化している。主に生食用として首都圏や鹿児島市などの海鮮系居酒屋などに、７月いっぱい出荷される。
殻の洗浄など岩ガキの出荷準備に追われるいかだ上の作業場＝長島町諸浦
錦盛丸水産の水永一朗さん（５０）が２０１０年、試験養殖を始め１０年目。本格出荷は４年前からだが、「冬の食材」のイメージが強く販売に苦労した。
水永さんは「焼いてもおいしいが、ぜひ生食でマガキにない濃厚な味わいを楽しんでほしい」と話している。錦盛丸水産＝0996(86)1502。
（記事全文は１９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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