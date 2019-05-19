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独創性豊か７７７点　鹿児島市で県美展開幕

(2019/05/19 06:30)
公募の部・県美展賞の作品について解説する堀之内聖さん（右）＝鹿児島市の黎明館
　第６６回県美展（鹿児島県美術協会など主催、南日本新聞社後援）が１８日、鹿児島市の黎明館と市立美術館で始まった。公募の部と会員の部の６部門（洋画、日本画、彫刻、写真、デザイン、工芸）と、障害者が対象のハートフルの部の独創性あふれる入選作７７７点が並ぶ。
　公募の部の県美展賞に選ばれた堀之内聖（さとし）さん（２４）＝同市＝の「しじまの向こうへ」をはじめ、色彩豊かな絵画や個性の光る陶芸や彫刻などが目を引く。
　２６日まで。２０日は両館休館。大人５００円、高校・大学生３００円、小中学生無料。２６日午後３時から市立美術館で、ハートフルの部のギャラリートークがある。
（記事全文は１９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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