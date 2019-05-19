独創性豊か７７７点　鹿児島市で県美展開幕

(2019/05/19 06:30)

公募の部・県美展賞の作品について解説する堀之内聖さん（右）＝鹿児島市の黎明館

第６６回県美展（鹿児島県美術協会など主催、南日本新聞社後援）が１８日、鹿児島市の黎明館と市立美術館で始まった。公募の部と会員の部の６部門（洋画、日本画、彫刻、写真、デザイン、工芸）と、障害者が対象のハートフルの部の独創性あふれる入選作７７７点が並ぶ。公募の部の県美展賞に選ばれた堀之内聖（さとし）さん（２４）＝同市＝の「しじまの向こうへ」をはじめ、色彩豊かな絵画や個性の光る陶芸や彫刻などが目を引く。２６日まで。２０日は両館休館。大人５００円、高校・大学生３００円、小中学生無料。２６日午後３時から市立美術館で、ハートフルの部のギャラリートークがある。