陸自４０人が屋久島入り

(2019/05/19 10:20)

陸上自衛隊によると、大雨で屋久島の登山ルートに孤立している登山客の救助に向かう隊員約４０人が１９日午前、屋久島空港に到着した。現地の状況を確認し、屋久島町などと救助方法を協議する。