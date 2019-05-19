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陸自４０人が屋久島入り

(2019/05/19 10:20)
南日本新聞ニュース
　陸上自衛隊によると、大雨で屋久島の登山ルートに孤立している登山客の救助に向かう隊員約４０人が１９日午前、屋久島空港に到着した。現地の状況を確認し、屋久島町などと救助方法を協議する。
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