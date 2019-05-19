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登山客２４人が下山始める　屋久島

(2019/05/19 10:58)
南日本新聞ニュース
　屋久島町は１９日午前、大雨のため登山ルートで孤立した登山客ら２６０人超のうち、荒川三差路に取り残されていた２４人が県警機動隊員らと合流したと明らかにした。途中まで徒歩で下山させ、迎えのバスに乗せる。
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