新たに３４人下山始める 屋久島
(2019/05/19 12:10)
- 「子どもの自殺 教委は向き合って」 奄美の遺族ら訴え 都内でシンポ (05/19 13:00)
- 新たに３４人下山始める 屋久島 (05/19 12:10)
- 登山客２４人が下山始める 屋久島 (05/19 10:58)
- 陸自４０人が屋久島入り (05/19 10:20)
- 独創性豊か７７７点 鹿児島市で県美展開幕 (05/19 06:30)
- 屋久島 登山客260人孤立 記録的大雨で数ヵ所崩土 陸自に派遣要請 (05/19 00:30)
- 養殖岩ガキ出荷本格化 濃厚な味楽しんで 長島 (05/18 22:00)
- 「本土最南端ワイン」 自社栽培ブドウで今年も商品化 錦江・浜田農園 (05/18 20:55)
- 屋久島で土砂崩れ バスなど１３台立ち往生 (05/18 17:57)
- 鹿児島Ｕ敗れる 横浜ＦＣに１－２ (05/18 17:03)
- 障スポ大会 選手介助ボランティア養成 鹿児島県が17校に委嘱 (05/18 13:00)
- 稲作再開へ取水開始 6月には自動門稼働 伊佐市菱刈土地改良区 (05/18 06:30)
- ミッキー新幹線ようこそ 鹿児島中央駅に第1便 (05/17 23:30)
- 鹿児島県高校総体が開幕 九州・全国目指し32競技で熱戦 (05/17 22:05)
- 120周年記念歌 児童ら作詞作曲 19日初披露 曽於・柳迫小 (05/17 20:00)
- 市電、全線で運転再開 (05/17 13:06)
- 新監督に小園氏／日置チーム (05/17 10:00)
- 高見馬場交差点で市電脱線 (05/17 09:17)
- 武家屋敷群「麓」の魅力知って 鹿児島大生がマップ制作 (05/17 06:30)
- 通学路の安全守れ 違反233件摘発 鹿児島県警一斉取り締まり (05/17 00:10)
- 子ども食堂と弁護士タッグ 法律無料相談でも支援へ 鹿児島 (05/16 23:44)
- ホタル観賞会 荒川小児童が太鼓演奏 25・26日、いちき串木野 (05/16 22:00)
- 着付け世界大会 子供の部３位 市来小６年・大久保さん (05/16 20:00)
- 「ホタル舟」運航スタート 幻想的な眺め楽しむ さつま・川内川 (05/16 13:00)
- 桜島大根 種取り始まる 島内農家、さやを摘み取り (05/16 06:30)
- 鶴丸城御楼門は鉄の門？ 実は…木造門守る「素屋根」 (05/15 23:00)
- 桜島の山頂すっぽり 「笠雲」観測 (05/15 22:15)
- 浜川兄妹が全国制覇 津軽三味線発祥の地で念願かなう (05/15 22:00)
- 「鹿児島ロケット」エンジン燃焼試験 内之浦観測所 (05/15 13:00)
- 金生町アーケード、格子状デザイン決定 鹿児島市 (05/15 06:30)