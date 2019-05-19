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新たに３４人下山始める　屋久島

(2019/05/19 12:10)
南日本新聞ニュース
　屋久島町によると、１９日午前１１時すぎ、屋久島のヤクスギランドに取り残されていた登山客３４人が下山を始めた。荒川登山口などには２００人以上が孤立状態で、ねんざや体調不良を訴える６人も含まれている。
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