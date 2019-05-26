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暑さの中 熱戦展開　鹿児島県高校総体が本格化

(2019/05/26 06:30)
暑い中の応援に感謝しハイタッチする選手ら＝日置市の伊集院総合運動公園
　２０１９年度鹿児島県高校総合体育大会は２５日、各地で１１競技が実施されるなど競技が本格化した。７月２７日に開幕する南部九州総体（鹿児島、宮崎、熊本、沖縄の４県）出場をかけ、高校生が暑さを吹き飛ばす熱戦を繰り広げている。
　鹿児島地方気象台によると、２５日の県内は高気圧に覆われ、肝付町の肝付前田で同地点の５月の観測史上最高となる３４．３度を記録するなど暑い一日となった。
　２６日はテニスなど９競技がある。県内は引き続き高温が予想されており、熱中症などへの注意が必要となる。
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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