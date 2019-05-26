暑さの中 熱戦展開 鹿児島県高校総体が本格化
(2019/05/26 06:30)
２０１９年度鹿児島県高校総合体育大会は２５日、各地で１１競技が実施されるなど競技が本格化した。７月２７日に開幕する南部九州総体（鹿児島、宮崎、熊本、沖縄の４県）出場をかけ、高校生が暑さを吹き飛ばす熱戦を繰り広げている。
暑い中の応援に感謝しハイタッチする選手ら＝日置市の伊集院総合運動公園
鹿児島地方気象台によると、２５日の県内は高気圧に覆われ、肝付町の肝付前田で同地点の５月の観測史上最高となる３４．３度を記録するなど暑い一日となった。
２６日はテニスなど９競技がある。県内は引き続き高温が予想されており、熱中症などへの注意が必要となる。
（記事全文は２６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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