TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 雇用

地元就職ＰＲへ保護者向け企業セミナー　霧島の鹿児島高専

(2019/05/28 06:30)
企業の説明に耳を傾ける学生と保護者＝霧島市隼人町真孝
　霧島市隼人の鹿児島工業高等専門学校は２５日、地元への就職率向上を目指した保護者向けの合同企業セミナーを校内で開いた。県内３１社がブースを設置。保護者や学生ら約１４０人が来場し、事業内容などの説明に熱心に耳を傾けた。
　同校と産学官組織「鹿児島高専テクノクラブ」が、毎年開催している。同校の卒業生は、県外大手への就職が多く、２０１８年度の県内就職率は２割弱にとどまっている。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ