地元就職ＰＲへ保護者向け企業セミナー　霧島の鹿児島高専

(2019/05/28 06:30)

企業の説明に耳を傾ける学生と保護者＝霧島市隼人町真孝

霧島市隼人の鹿児島工業高等専門学校は２５日、地元への就職率向上を目指した保護者向けの合同企業セミナーを校内で開いた。県内３１社がブースを設置。保護者や学生ら約１４０人が来場し、事業内容などの説明に熱心に耳を傾けた。同校と産学官組織「鹿児島高専テクノクラブ」が、毎年開催している。同校の卒業生は、県外大手への就職が多く、２０１８年度の県内就職率は２割弱にとどまっている。