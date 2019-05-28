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不明の上村さん、遺体で発見 千葉沖・貨物船沈没

(2019/05/28 17:38)
南日本新聞ニュース
　銚子海上保安部によると、千葉県沖で沈没した愛媛県今治市の勝丸海運の貨物船「千勝丸」内で２８日、新たに１人が見つかり、死亡が確認された。身元は行方不明だった指宿市の上村一文１等航海士（６０）と判明した。
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