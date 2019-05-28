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「ｅスポーツ」鹿児島代表の座争う　2部門18チームが熱戦

(2019/05/28 22:00)
大スクリーンに熱戦が映し出される会場＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前アミュ広場
　コンピューターゲームの腕前を競う「ｅスポーツ」の都道府県対抗選手権の県代表決定戦が２６日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前アミュ広場であった。サッカーゲームに少年と一般の２部門計１８チームが参加、熱戦を繰り広げた。
　少年の部優勝は鹿屋市の鹿屋工業高校電気工学同好会の３人。川原園風斗さん（電気科３年）は「人が多くて緊張した。全国大会では楽しむことを大切に、もっと練習を積んで全国一を目指したい」と意欲を語った。一般の部は「＃勝手に鹿児島大使ＦＣ」が県代表となった
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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