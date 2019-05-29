桜島研究40年 京大・井口氏に火山学会賞　噴火予知向上に貢献

(2019/05/29 06:30)

火山学会賞を受賞した井口正人教授＝千葉市

日本火山学会は２８日、桜島の研究に４０年近く尽力し、火山学の発展に貢献したとして、京都大学防災研究所火山活動研究センターの井口正人教授（６１）に学会賞を授与した。鹿児島県関係の受賞は２００６年の鹿児島県以来２例目。井口教授は１９８１年、桜島に赴任した。マグマの圧力が下がることで噴火が起こるというメカニズムを観測により初めて実証。予知の精度を向上させ、噴火の約９割の前兆現象をとらえられるようになった。２０年以上に及ぶインドネシアでの共同研究など、アジア地域の火山研究の底上げにも貢献した。