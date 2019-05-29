通学バス待ち襲撃「想定外」 鹿児島県内の学校、安全確保に苦慮
(2019/05/29 13:00)
県教委は２８日、登下校時の安全確保対策をあらためて強化するよう、市町村教委などに通知した。
（記事全文は２９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 通学バス待ち襲撃「想定外」 鹿児島県内の学校、安全確保に苦慮 (05/29 13:00)
- 桜島研究40年 京大・井口氏に火山学会賞 噴火予知向上に貢献 (05/29 06:30)
- 10管に全国初の「救急員」 「質の高い救助めざす」 (05/28 23:50)
- 「ｅスポーツ」鹿児島代表の座争う 2部門18チームが熱戦 (05/28 22:00)
- 校区バレー 節目の100回 柔軟運営で絆結ぶ 曽於・財部南 (05/28 20:00)
- 不明の上村さん、遺体で発見 千葉沖・貨物船沈没 (05/28 17:38)
- 数十年に一度？ リュウゼツラン開花 鹿児島市の米盛病院 (05/28 13:00)
- 地元就職ＰＲへ保護者向け企業セミナー 霧島の鹿児島高専 (05/28 06:30)
- ユネスコ無形遺産登録、鹿児島県の「来訪神」に認定書 文化庁 (05/27 23:00)
- 廃校跡「きららの楽校」利用促進へ合同イベント さつま町 (05/27 22:00)
- 薩英戦争遺構「松崎砲台跡」に砲弾複製展示 錦江町 (05/27 20:00)
- 霧島市で核ごみの地層処分説明会 経産省 (05/27 13:00)
- 水に感謝しガラッパ踊り 郡山で甲突池まつり (05/27 06:30)
- 焦げたカプセルに興味津々 種子島宇宙センター施設公開 (05/26 23:00)
- 生態解明へマンボウ放流 かごしま水族館 (05/26 22:00)
- 漁師の夢実現へ就業支援補助金 南さつま市が初交付 (05/26 20:00)
- 鹿児島Ｕ連敗 福岡に０－１ (05/26 15:06)
- ハンセン病訴訟 支援集会 元患者や家族らが苦悩訴え 鹿児島市 (05/26 13:00)
- 暑さの中 熱戦展開 鹿児島県高校総体が本格化 (05/26 06:30)
- 鹿児島県内のＮＩＥ実践候補校13校決まる 推進協総会 (05/25 23:00)
- 児童がダムカレー作り さつま・佐志小 (05/25 22:00)
- 残る銃弾や塹壕跡 西南戦争激戦地の高熊山で発掘調査 伊佐 (05/25 20:00)
- 志布志産茶葉 シェイクに 全国のモスバーガーで販売 (05/25 13:00)
- ルビーの輝き全国へ パッションフルーツ収穫式 瀬戸内 (05/25 06:30)
- 道路や断水 復旧着々 縄文杉経路は６月上旬めど 屋久島大雨１週間 (05/24 23:15)
- 涼求めて水遊び 鹿児島県内各地で連日の真夏日 (05/24 22:00)
- 蜜採取に親子ら挑戦 鹿児島市・マルヤガーデンズ (05/24 21:15)
- ミヤマキリシマ見頃 入山規制解除の鹿ケ原 霧島・高千穂河原 (05/24 13:00)
- サッカー大迫敬介選手 日本代表に初選出 故郷の出水歓喜 (05/24 06:30)
- 鹿児島大、来年から全面禁煙 県内大学で２例目 (05/23 23:00)