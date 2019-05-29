通学バス待ち襲撃「想定外」　鹿児島県内の学校、安全確保に苦慮

(2019/05/29 13:00)

「交通安全には気を付けていたが、スクールバスを待っているときに襲われるとは想定外」。川崎市で児童らが襲撃された事件を受け、鹿児島県内で通学バスを運行する学校の関係者らは２８日、一様に驚いた様子をみせた。学校の統廃合が進んでバスが広域を巡る中、「地域の目を抑止力として見守り活動を強化しなければ」と、登下校の安全確保に苦慮する声も聞かれた。県教委は２８日、登下校時の安全確保対策をあらためて強化するよう、市町村教委などに通知した。