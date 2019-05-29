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通学バス待ち襲撃「想定外」　鹿児島県内の学校、安全確保に苦慮

(2019/05/29 13:00)
南日本新聞ニュース
　「交通安全には気を付けていたが、スクールバスを待っているときに襲われるとは想定外」。川崎市で児童らが襲撃された事件を受け、鹿児島県内で通学バスを運行する学校の関係者らは２８日、一様に驚いた様子をみせた。学校の統廃合が進んでバスが広域を巡る中、「地域の目を抑止力として見守り活動を強化しなければ」と、登下校の安全確保に苦慮する声も聞かれた。
　県教委は２８日、登下校時の安全確保対策をあらためて強化するよう、市町村教委などに通知した。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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