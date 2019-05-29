光化学スモッグ今後も注意 高温と大陸飛来物質誘因か 鹿児島気象台
(2019/05/29 23:00)
鹿児島地方気象台が、2009年５月以来となる光化学スモッグに関する気象情報を発表して30日で１週間となる。全国的に減少傾向にあるものの、健康被害を訴える人は毎年出ている。スモッグが発生しやすい暑い日は今後も予想され、専門家らは「注意報が出たら、屋外での激しい運動は控えて」と呼び掛ける。
外気を取り込み、光化学オキシダントを測定する機械＝鹿児島市城南町の県環境保健センター
大気汚染防止法では、原因物質の光化学オキシダント濃度が１時間値0.12ｐｐｍを超えると都道府県知事などが注意報を発令する。県は今月24日、鹿児島市喜入などの観測地点で基準値超えを観測し、９市５町に発令した。県環境保全課によると、「目に刺激があった」との相談が１件、鹿屋保健所にあった（28日現在）。
（記事全文は３０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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