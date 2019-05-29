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光化学スモッグ今後も注意　高温と大陸飛来物質誘因か　鹿児島気象台

(2019/05/29 23:00)
外気を取り込み、光化学オキシダントを測定する機械＝鹿児島市城南町の県環境保健センター
　鹿児島地方気象台が、2009年５月以来となる光化学スモッグに関する気象情報を発表して30日で１週間となる。全国的に減少傾向にあるものの、健康被害を訴える人は毎年出ている。スモッグが発生しやすい暑い日は今後も予想され、専門家らは「注意報が出たら、屋外での激しい運動は控えて」と呼び掛ける。
　大気汚染防止法では、原因物質の光化学オキシダント濃度が１時間値0.12ｐｐｍを超えると都道府県知事などが注意報を発令する。県は今月24日、鹿児島市喜入などの観測地点で基準値超えを観測し、９市５町に発令した。県環境保全課によると、「目に刺激があった」との相談が１件、鹿屋保健所にあった（28日現在）。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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