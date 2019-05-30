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保岡興治氏の功績たたえる　東京で送る会

(2019/05/30 22:00)
保岡興治氏を送る会で弔辞を述べる二階俊博自民党幹事長＝東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急
　法相や衆院憲法審査会長を歴任し、４月１９日に７９歳で亡くなった元自民党衆院議員の保岡興治氏を「送る会」が３０日、東京都内であった。安倍晋三首相や二階俊博自民党幹事長ら約１０００人が同氏をしのび、功績をたたえた。
　６月９日には奄美市でも送る会が開かれる。
（記事全文は３１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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