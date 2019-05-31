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- 島バナナ入荷５月はゼロ 昨年の台風で被害 十島村特産品販売所 (05/31 13:00)
- 濃厚なマンゴーいかが 収穫のピーク迎える 桜島白浜町 (05/31 06:30)
- 集合場所の警戒強化 通学路の再点検、児童の防犯訓練も 鹿児島県警 (05/31 00:25)
- 保岡興治氏の功績たたえる 東京で送る会 (05/30 22:00)
- 手作り会場で最後の重量挙げ公式戦 薩摩川内・池畑モータース (05/30 20:00)
- 喜入の「キイレンダー」クッキー ７月販売へ ご当地戦隊ファン発案 (05/30 13:00)
- 県道安房線 通行止め31日解除 町道淀川・荒川線も 屋久島 (05/30 06:30)
- 光化学スモッグ今後も注意 高温と大陸飛来物質誘因か 鹿児島気象台 (05/29 23:00)
- 志布志－大阪航路 旅客最多17万8752人 18年度、新船効果で好調 (05/29 22:00)
- ヒメボタル 森に輝く まるで地上の星空 曽於・大隅 (05/29 20:00)
- 通学バス待ち襲撃「想定外」 鹿児島県内の学校、安全確保に苦慮 (05/29 13:00)
- 桜島研究40年 京大・井口氏に火山学会賞 噴火予知向上に貢献 (05/29 06:30)
- 10管に全国初の「救急員」 「質の高い救助めざす」 (05/28 23:50)
- 「ｅスポーツ」鹿児島代表の座争う 2部門18チームが熱戦 (05/28 22:00)
- 校区バレー 節目の100回 柔軟運営で絆結ぶ 曽於・財部南 (05/28 20:00)
- 不明の上村さん、遺体で発見 千葉沖・貨物船沈没 (05/28 17:38)
- 数十年に一度？ リュウゼツラン開花 鹿児島市の米盛病院 (05/28 13:00)
- 地元就職ＰＲへ保護者向け企業セミナー 霧島の鹿児島高専 (05/28 06:30)
- ユネスコ無形遺産登録、鹿児島県の「来訪神」に認定書 文化庁 (05/27 23:00)
- 廃校跡「きららの楽校」利用促進へ合同イベント さつま町 (05/27 22:00)
- 薩英戦争遺構「松崎砲台跡」に砲弾複製展示 錦江町 (05/27 20:00)
- 霧島市で核ごみの地層処分説明会 経産省 (05/27 13:00)
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