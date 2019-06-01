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上海で旅客誘致 ６月に現地説明会 「霧島錦江湾」ＰＲ　鹿児島銀行

(2019/06/01 06:30)
上海での説明会に向け、リハーサルする鹿児島銀行や自治体関係者＝鹿児島市下荒田４丁目
　鹿児島銀行は６月、霧島錦江湾国立公園エリアに訪日客（インバウンド）を呼び込もうと、上海で「鹿児島観光説明会」を開く。日本商品に特化した中国消費者向け越境ＥＣ（電子取引）サイトを運営するインアゴーラ（東京）との共催。現地旅行業者に鹿児島の観光素材やモデルルートを紹介し、来春までに１００人以上の誘客を目指す。
　説明会は６月６日、オークラガーデンホテル上海である。鹿児島からは県観光連盟や指宿市、大隅地域４市５町の官民でつくる株式会社「おおすみ観光未来会議」も参加する。上海の約２０社に、鹿児島直行便を活用したツアー商品開発と送客を呼び掛ける。鹿銀地域開発室は「まずは現地の反応を知り、今後に生かしたい」と説明している。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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