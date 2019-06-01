上海で旅客誘致 ６月に現地説明会 「霧島錦江湾」ＰＲ　鹿児島銀行

(2019/06/01 06:30)

上海での説明会に向け、リハーサルする鹿児島銀行や自治体関係者＝鹿児島市下荒田４丁目

鹿児島銀行は６月、霧島錦江湾国立公園エリアに訪日客（インバウンド）を呼び込もうと、上海で「鹿児島観光説明会」を開く。日本商品に特化した中国消費者向け越境ＥＣ（電子取引）サイトを運営するインアゴーラ（東京）との共催。現地旅行業者に鹿児島の観光素材やモデルルートを紹介し、来春までに１００人以上の誘客を目指す。説明会は６月６日、オークラガーデンホテル上海である。鹿児島からは県観光連盟や指宿市、大隅地域４市５町の官民でつくる株式会社「おおすみ観光未来会議」も参加する。上海の約２０社に、鹿児島直行便を活用したツアー商品開発と送客を呼び掛ける。鹿銀地域開発室は「まずは現地の反応を知り、今後に生かしたい」と説明している。