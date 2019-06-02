株式会社「指商」、７年連続納税 指宿市に５万円
(2019/06/02 20:00)
指宿市立指宿商業高校の生徒が株主になる株式会社「指商」は５月３０日、同市に法人市民税５万７００円を納めた。納税は会社設立から７年連続。
法人市民税を納める株式会社「指商」の役員＝指宿市役所
２０１９年３月期までの売り上げは約４００万円。国・県税と合わせた税額８万２００円や経費などを差し引いた当期純利益は３万３７０２円の赤字となった。売り上げは前年並みだったが、鹿児島市の山形屋前での販売に多くの生徒が参加して交通費がかさんだことなどが影響した。
（記事全文は３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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