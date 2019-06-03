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鹿児島市出身・伊牟田氏４作品初公開　都城市立美術館

(2019/06/03 13:00)
鹿児島市喜入出身の洋画家・伊牟田經正氏が描いた作品などが並ぶ会場＝都城市立美術館
　都城市立美術館（同市姫城町）の収蔵作品展「新しい物語のはじまり２０１９」が開催されている。鹿児島市喜入出身の洋画家・故伊牟田經正（つねまさ）氏の４作品を初公開するほか、２０１６年度から１８年度に寄贈、寄託を受けた作品約３０点が並ぶ。入場無料。３０日まで。
　午前９時～午後５時。月曜休館。１６、２９日午後２時から、学芸員によるギャラリートークもある。同館＝0986(25)1447
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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