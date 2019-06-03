鹿児島市出身・伊牟田氏４作品初公開 都城市立美術館
(2019/06/03 13:00)
都城市立美術館（同市姫城町）の収蔵作品展「新しい物語のはじまり２０１９」が開催されている。鹿児島市喜入出身の洋画家・故伊牟田經正（つねまさ）氏の４作品を初公開するほか、２０１６年度から１８年度に寄贈、寄託を受けた作品約３０点が並ぶ。入場無料。３０日まで。
鹿児島市喜入出身の洋画家・伊牟田經正氏が描いた作品などが並ぶ会場＝都城市立美術館
午前９時～午後５時。月曜休館。１６、２９日午後２時から、学芸員によるギャラリートークもある。同館＝0986(25)1447。
（記事全文は３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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