薩摩中央高生、ナシ苗木栽培に挑戦　新技術普及へ一役　さつま町

(2019/06/02 22:00)

ナシの苗木を世話する果樹班の生徒＝さつま町の薩摩中央高校

県内の農業系高校で唯一ナシ園を持つ、薩摩中央高校（さつま町）の３年生５人が、地元のナシ農家へ提供する苗木の育成に挑戦している。作業の簡略化を図れる、新しい栽培技術の普及が狙い。「生産者の負担を減らし、産地の活性化に貢献したい」と意気込む。５月下旬には目標の高さの５、６割まで成長した。上大迫愛さんと長野可奈子さんは「農家の生産に直接関わる研究。責任を感じる」と気を引き締める。提供先は、樹勢が衰えた木の植え替えを進める町内の農家。順調に育てば、秋には渡す予定だという。