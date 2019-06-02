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薩摩中央高生、ナシ苗木栽培に挑戦　新技術普及へ一役　さつま町

(2019/06/02 22:00)
ナシの苗木を世話する果樹班の生徒＝さつま町の薩摩中央高校
　県内の農業系高校で唯一ナシ園を持つ、薩摩中央高校（さつま町）の３年生５人が、地元のナシ農家へ提供する苗木の育成に挑戦している。作業の簡略化を図れる、新しい栽培技術の普及が狙い。「生産者の負担を減らし、産地の活性化に貢献したい」と意気込む。
　５月下旬には目標の高さの５、６割まで成長した。上大迫愛さんと長野可奈子さんは「農家の生産に直接関わる研究。責任を感じる」と気を引き締める。提供先は、樹勢が衰えた木の植え替えを進める町内の農家。順調に育てば、秋には渡す予定だという。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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