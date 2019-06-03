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もいっど混岳へ　有志が登山道整備　薩摩川内・陽成町

(2019/06/03 20:00)
頂上で記念撮影する参加者＝薩摩川内市の混岳
　薩摩川内市陽成町の有志らが、地元の象徴・混（こん）岳（標高３６９メートル）の登山道と山頂を整備した。高齢の住民が少年だった５０年ほど前まで、遠足や山菜採りをしていた思い出の場所。「住民や愛好家に来てもらい、地域活性化の起爆剤になれば」と期待する。
　混岳は陽成町の北に位置し、旧陽成小学校の校歌に歌われた。１９９３年に地元住民が登山道を整備したが、徐々に登る人が減り、荒れてしまった。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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