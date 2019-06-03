もいっど混岳へ 有志が登山道整備 薩摩川内・陽成町
(2019/06/03 20:00)
薩摩川内市陽成町の有志らが、地元の象徴・混（こん）岳（標高３６９メートル）の登山道と山頂を整備した。高齢の住民が少年だった５０年ほど前まで、遠足や山菜採りをしていた思い出の場所。「住民や愛好家に来てもらい、地域活性化の起爆剤になれば」と期待する。
頂上で記念撮影する参加者＝薩摩川内市の混岳
混岳は陽成町の北に位置し、旧陽成小学校の校歌に歌われた。１９９３年に地元住民が登山道を整備したが、徐々に登る人が減り、荒れてしまった。
（記事全文は４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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