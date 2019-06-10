鹿児島大教育学部の募集定員１割減　少子化で教員需要低迷

(2019/06/10 06:30)

鹿児島大学教育学部は来年度から、入学者の募集定員を現行の２１５人から１割減らして１９０人とする予定だ。少子化で学校の統廃合が進む中、教員の需要が低迷していることが背景にある。現在、文部科学省に概算要求しており、年内には確定する。鹿大が８日までに明らかにした。文科省の有識者会議などは少子化を踏まえ、教員養成課程を持つ大学・学部の規模縮小や統廃合を求めており、全国で減員が進んでいる。鹿大の募集定員は１９８９（平成元）年度は３６０人だったが、その後減り続けている。