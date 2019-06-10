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鹿児島大教育学部の募集定員１割減　少子化で教員需要低迷

(2019/06/10 06:30)
　鹿児島大学教育学部は来年度から、入学者の募集定員を現行の２１５人から１割減らして１９０人とする予定だ。少子化で学校の統廃合が進む中、教員の需要が低迷していることが背景にある。現在、文部科学省に概算要求しており、年内には確定する。鹿大が８日までに明らかにした。
　文科省の有識者会議などは少子化を踏まえ、教員養成課程を持つ大学・学部の規模縮小や統廃合を求めており、全国で減員が進んでいる。鹿大の募集定員は１９８９（平成元）年度は３６０人だったが、その後減り続けている。
（記事全文は９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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