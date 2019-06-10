地域の９２歳、校庭で子どもに田植え指導　肝付・岸良小中

(2019/06/10 20:00)

宮薗テルさん（中央奥）の指導の下、苗を植える子どもたち＝岸良小中学校

肝付町の岸良小中学校の児童・生徒１６人が８日、校庭の水田で田植えをした。子どもたちは近くの宮薗テルさん（９２）の指導を受けながら、「おいしく育つように」と思いを込めて苗を植えた。食育や環境学習の一環で１０年以上前から、農業をしていた宮薗さんが指導を続けている。子どもたちは苗の持ち方や植え方の説明を受けた後、校庭の一角にある約30平方メートルの水田で田植えを体験。泥まみれになりながら慎重に苗を植えた。