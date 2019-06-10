児童に開放、梅園にぎわう　さつま・平木場さん

(2019/06/10 22:00)

枝を押さえ、梅をもぐ子を手伝う平木場岩男さん（右）＝さつま町求名

さつま町の求名小学校（４９人）児童らが４、５日、近くの梅園で梅ちぎりをした。園主の平木場岩男さん（８２）が、１０年ほど前から学校向けに開放。子どもたちはレジ袋いっぱいに南高梅の青梅を集めた。５日は３、４年生２０人が来園。枝の下をくぐりながら赤みのさした実を探し、腕を伸ばしてもぎとった。