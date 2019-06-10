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薩摩焼茶わん給食 料理研究家が視察　日置・美山小

(2019/06/10 23:00)
子どもたちと給食を食べる後藤加寿子さん（右から２人目）＝日置市の美山小学校
　米飯給食で薩摩焼の茶わんを使う日置市東市来の美山小学校を５日、料理研究家の後藤加寿子さん（70）＝東京都＝と、夫ではごろもフーズ会長の康雄さん（70）が訪れ、子どもたちと一緒に給食を試食した。
　茶わんは地元の薩摩焼窯元が提供し、月に１回程度、給食に利用している。和食文化の保護・継承を目的に活動する民間団体、和食文化国民会議（本部・東京都）の副会長を務める後藤さんは、学校給食専門誌で美山小の茶わん給食を知り、視察に訪れた。
（記事全文は１１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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