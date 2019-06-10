薩摩焼茶わん給食 料理研究家が視察　日置・美山小

(2019/06/10 23:00)

子どもたちと給食を食べる後藤加寿子さん（右から２人目）＝日置市の美山小学校

米飯給食で薩摩焼の茶わんを使う日置市東市来の美山小学校を５日、料理研究家の後藤加寿子さん（70）＝東京都＝と、夫ではごろもフーズ会長の康雄さん（70）が訪れ、子どもたちと一緒に給食を試食した。茶わんは地元の薩摩焼窯元が提供し、月に１回程度、給食に利用している。和食文化の保護・継承を目的に活動する民間団体、和食文化国民会議（本部・東京都）の副会長を務める後藤さんは、学校給食専門誌で美山小の茶わん給食を知り、視察に訪れた。