京セラ創業の稲盛氏、初の名誉県民へ

(2019/06/11 06:30)

稲盛和夫氏

鹿児島県は、京セラ創業者の稲盛和夫名誉会長（87）＝鹿児島市出身＝に名誉県民の称号を贈る。10日開会の県議会定例会に議案を提出、同意が得られれば第１号となる。稲盛氏は京セラのほか第二電電（現ＫＤＤＩ）を設立し、日本航空の再建も主導した。事業部門を小集団に分けて独立の採算管理を徹底する「アメーバ経営」など、経営哲学は国内外で高く評価されている。