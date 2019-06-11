後部座席ベルト「着用義務なし」４割　鹿児島県警アンケート

(2019/06/11 13:00)

後部座席のシートベルト着用に関する鹿児島県警のアンケートで「義務ではない」と答えたのが39．2％に上った。着用率は一般道16．3％、高速道55．5％。２００８年６月の道交法改正で義務化されて１１年たったにもかかわらず、県民に浸透していない実態が浮き彫りになった。アンケートは、警察庁の調査で鹿児島県の一般道における後部座席シートベルト着用率が全国最下位だったことを受け、１、２月に実施した。県内の運転免許保有者３０２５人（男性1694人、女性1331人）から有効回答を得た。