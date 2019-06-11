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後部座席ベルト「着用義務なし」４割　鹿児島県警アンケート

(2019/06/11 13:00)
　後部座席のシートベルト着用に関する鹿児島県警のアンケートで「義務ではない」と答えたのが39．2％に上った。着用率は一般道16．3％、高速道55．5％。２００８年６月の道交法改正で義務化されて１１年たったにもかかわらず、県民に浸透していない実態が浮き彫りになった。
　アンケートは、警察庁の調査で鹿児島県の一般道における後部座席シートベルト着用率が全国最下位だったことを受け、１、２月に実施した。
　県内の運転免許保有者３０２５人（男性1694人、女性1331人）から有効回答を得た。
（記事全文は１１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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