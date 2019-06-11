世代交流ランチ 学校舞台に再出発 南九州市頴娃・別府小
(2019/06/11 22:00)
土曜登校に合わせ地域の世代間交流を目指す南九州市頴娃町別府の「そよ風ランチ」が８日、公民館から別府小学校に場所を移して再出発した。
別府小学校で初めて開かれた「そよ風ランチ」＝南九州市頴娃町別府
岡村・南組の２自治会、社会福祉法人のそてつ会と更生会、地元小中学校が協力し、２０１７年１０月にスタート。毎月第２土曜日に、土曜授業帰りの子どもと地域の高齢者らが交流する地域食堂として開かれてきた。
公民館の利用に衛生上の懸念があるため同小に利用を打診し、学校側が快諾した。
（記事全文は１３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 世代交流ランチ 学校舞台に再出発 南九州市頴娃・別府小 (06/11 22:00)
- 夏野菜、収穫もうすぐ 鹿児島市の市民農園 (06/11 21:10)
- 曽於駅伝チーム「求む！ 女子ランナー」 社会人選手減でピンチ (06/11 20:00)
- 後部座席ベルト「着用義務なし」４割 鹿児島県警アンケート (06/11 13:00)
- 京セラ創業の稲盛氏、初の名誉県民へ (06/11 06:30)
- 薩摩焼茶わん給食 料理研究家が視察 日置・美山小 (06/10 23:00)
- 児童に開放、梅園にぎわう さつま・平木場さん (06/10 22:00)
- 地域の９２歳、校庭で子どもに田植え指導 肝付・岸良小中 (06/10 20:00)
- 伊佐・湧水産ブランド米ＰＲへポスター共同製作 (06/10 13:00)
- 鹿児島大教育学部の募集定員１割減 少子化で教員需要低迷 (06/10 06:30)
- 障害者スポーツ大会に向けボランティア養成講座 鹿児島市 (06/09 22:00)
- 「かごしまおもちゃ病院」物を大切にする心伝え１０年 鹿児島市 (06/09 20:00)
- 鹿児島Ｕ５勝目 東京Ｖに３－１ (06/09 15:20)
- 高齢者サッカーチーム「鹿児島元老ＦＣ」が３５周年 (06/09 13:00)
- イタリアの豪華クルーズ客船１００人が見学 鹿児島市 (06/09 06:30)
- 縄文杉登山ルート再開 屋久島・町道通行止め解除 (06/08 23:00)
- 正しい情報基にがんと共存を 医療映画上映会で監督ら訴え 鹿児島市 (06/08 22:00)
- 種子島中央高生、竹屋野集落のニガダケ販路拡大へ協力 中種子町 (06/08 20:00)
- 「地域の目」増やせ 居酒屋を「１１０番の家」に 鹿児島県警委嘱 (06/08 13:00)
- 鹿児島弁劇団が新作披露 客席と一体、笑いの渦に 鹿児島市 (06/08 06:30)
- 鹿児島市営バス、２０路線民間移譲へ (06/07 23:00)
- フラで南国気分 指宿でフェス (06/07 22:00)
- 廃棄ウニを農業活用 阿久根・鶴翔高が大臣賞 (06/07 20:00)
- 甘～い香り、モモ色づく 収穫が最盛期 霧島市隼人・朝日地区 (06/07 13:00)
- 国民・合原氏で一本化へ (06/07 11:27)
- 入来に重量挙げ専用室 県選手に新拠点 鹿児島国体 (06/07 06:30)
- 縁起のいい石並ぶ憩いの場 「遊亀の杜」住民有志が整備 大隅・太田神社 (06/06 23:00)
- バレーの迫田さんら、トップアスリートが児童に指導 南九州 (06/06 22:00)
- パッションフルーツの販売拡大願い収穫祭 南大隅 (06/06 20:00)
- 梅雨晴れ、鹿児島市では田植え ６月６日「芒種」 (06/06 13:00)