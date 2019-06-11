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夏野菜、収穫もうすぐ　鹿児島市の市民農園

(2019/06/11 21:10)
水をたっぷり浴び、収穫を待つナス＝鹿児島市犬迫町の都市農業センター
　鹿児島県内は１１日、高気圧に覆われ、晴れ間が広がった。鹿児島市都市農業センター（同市犬迫町）の市民農園では、ナスやトマトなどの夏野菜が収穫間近となり、多くの人が手入れに汗を流していた。

　鹿児島地方気象台によると、県内は１２日も晴れるが、１３日以降は、低気圧や前線の影響で曇りや雨の日が多くなる。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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