夏野菜、収穫もうすぐ　鹿児島市の市民農園

(2019/06/11 21:10)

水をたっぷり浴び、収穫を待つナス＝鹿児島市犬迫町の都市農業センター

鹿児島県内は１１日、高気圧に覆われ、晴れ間が広がった。鹿児島市都市農業センター（同市犬迫町）の市民農園では、ナスやトマトなどの夏野菜が収穫間近となり、多くの人が手入れに汗を流していた。鹿児島地方気象台によると、県内は１２日も晴れるが、１３日以降は、低気圧や前線の影響で曇りや雨の日が多くなる。