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うそ電話詐欺、カルタで防ぐ　鹿大教材が消費者教育優秀賞

(2019/06/12 06:30)
鹿児島大学の石橋愛架研究室が作成した「だれでもカルタ〜うそ電話サギ版」
　鹿児島大学教育学部の石橋愛架准教授（３８）の研究室が作成した啓発教材「だれでもカルタ～うそ電話サギ版」が、消費者教育支援センター（東京都）の「消費者教育教材資料表彰２０１９」で優秀賞に選ばれた。幅広い世代に使ってもらいながら、詐欺被害の撲滅を目指す。

　うそ電話詐欺は年々、巧妙化している。石橋准教授は「お年寄りと若者が交流する際、コミュニケーションのツールとして利用してもらえたら」と語る。カルタは研究室ホームページ（https://aikalab.sakura.ne.jp/）からダウンロードできる。
　全国から５５点の応募があり、優秀賞は１９点だった。
（記事全文は１２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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