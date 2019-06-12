TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然 火山

口永良部島、噴火警戒レベル２に下げ

(2019/06/12 11:21)
南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は１２日、屋久島町・口永良部島の噴火警戒レベルを３（入山規制）から、２（火口周辺規制）に引き下げた。火口からおおむね１キロ（西側は２キロ）では、大きな噴石の飛散や火砕流への警戒を呼び掛けている。レベル２になるのは２０１８年８月以来。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ