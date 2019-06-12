発足10年 初の小中同時全国へ 加世田剣道スポ少
(2019/06/12 20:00)
発足１０年の加世田剣道スポーツ少年団（南さつま市）が県道場少年大会（２日、日置市）の小学高学年の部と中学の部で好成績を収め、初めてそろって全国大会出場を決めた。子どもたちは大舞台での一層の活躍を目指し、竹刀を振っている。
全国大会に向け闘志を燃やす加世田剣道スポーツ少年団の剣士たち＝南さつま市の南さつま警察署
大会は５人制トーナメント戦で争った。小学は４試合を勝ち抜き準優勝、中学は３試合を勝ち３位で、ともに過去最高。小学男子個人戦は万世小５年の石橋智紀君が頂点に立った。
（記事全文は１３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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