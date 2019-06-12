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発足10年 初の小中同時全国へ　加世田剣道スポ少

(2019/06/12 20:00)
全国大会に向け闘志を燃やす加世田剣道スポーツ少年団の剣士たち＝南さつま市の南さつま警察署
　発足１０年の加世田剣道スポーツ少年団（南さつま市）が県道場少年大会（２日、日置市）の小学高学年の部と中学の部で好成績を収め、初めてそろって全国大会出場を決めた。子どもたちは大舞台での一層の活躍を目指し、竹刀を振っている。
　大会は５人制トーナメント戦で争った。小学は４試合を勝ち抜き準優勝、中学は３試合を勝ち３位で、ともに過去最高。小学男子個人戦は万世小５年の石橋智紀君が頂点に立った。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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