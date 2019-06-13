五穀豊穣祈り 「お田植祭」 薩摩川内・新田神社

(2019/06/13 06:30)

丁寧に稲を植える早乙女と早男＝薩摩川内市の新田神社御神田

薩摩川内市の新田神社で９日、五穀豊穣（ほうじょう）を願う伝統行事「お田植祭」があった。地域住民らが稲の苗を植え、７００年の歴史があるとされる「奴（やっこ）振り」を奉納し、豊作を祈った。神田には、近くの幼稚園と保育園の園児ら約８０人が行列になり、清められた苗を運んだ。その後、園児４人と、留学生や地元住民ら約２０人が、白装束や鮮やかなはかまを身に着け、早男（さおとこ）、早乙女を務め、丁寧に稲を植えた。