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サッカー場、本港区も選択肢

(2019/06/13 12:33)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県の三反園訓知事は１３日の県議会代表質問で、鹿児島港本港区エリア（鹿児島市）の再開発を巡り、住吉町１５番街区についてサッカースタジアム建設も選択肢になり得る考えを示した。スタジアムは市が整備を検討し、住吉町１５番街区など鹿児島湾岸３カ所を候補地に挙げている。
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