初の企業説明会　１１事業所が魅力紹介　阿久根・鶴翔高

(2019/06/13 20:00)

参加企業の説明を聞く生徒ら＝阿久根市の鶴翔高校

阿久根市にある企業を生徒たちに知って理解を深めてもらおうと、同市唯一の高校、鶴翔高校で１１日、初の企業説明会が開かれた。５月に締結された市と同校の包括連携協定に基づく事業。３０を超す企業から参加希望があったが、時間の制約があるため今回は１１事業所が参加。同校の２、３年生１９５人が説明を聞いた。各事業所からは、代表者や人事担当者、同校卒業生の社員らが参加。スライド、動画などを使い職場の魅力や、どのような人材を求めているかなどを説明した。生徒らは資料を手に、メモを取りながら話に聞き入った。