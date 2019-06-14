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最高栄誉「まとい」受章　地道な活動評価　南九州市消防団

(2019/06/14 06:30)
受章を喜ぶ南九州市消防団の本門芳太郎団長（右から３人目）ら＝南九州市川辺町平山のＪＡ南さつま川辺支所
　南九州市消防団が日本消防協会の特別表彰「まとい」を受章し、８日に市内で記念式典があった。全国で毎年１０の消防団しか手にできない最高栄誉賞で、団員らは長さ２．１メートル、金・銀箔（ぱく）仕上げの「まとい」の前で、防火・防災への決意を新たにした。
　「まとい」は消防操法大会や災害活動などで優れた実績のある団体に贈られる。県内では２０１４年の長島町消防団以来５年ぶり。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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