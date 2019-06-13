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認知症、僕らも見守る　高齢者との交流でケア学ぶ　枕崎・桜山小

(2019/06/13 22:00)
認知症の高齢者と交流し、接し方などを学ぶ児童＝枕崎市桜山町の桜山小学校
　６５歳以上の４人に１人が患者や予備軍といわれる認知症への理解を深めようと、枕崎市の桜山小学校で１２日、「認知症キッズサポーター養成講座」があった。４年生２５人が受講。認知症の高齢者を学校に招き、実際の触れ合いを通じて、社会で温かく見守ることの大切さを学んだ。
　市地域包括ケア推進課が受講を呼び掛け、総合的な学習の時間で４年生が福祉を学んでいる同校が応じた。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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