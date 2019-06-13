民謡2大会で地区代表 「同世代に良さ伝えたい」 樟南高2年・呉さん

(2019/06/13 23:00)

八代おざや節全国大会グランプリのトロフィーを手に、笑顔をみせる呉采瞳さん＝鹿児島市桜ケ丘１丁目

鹿児島市桜ケ丘３丁目の樟南高校２年、呉采瞳（くれあやめ）さん（１６）は、東京で開かれる１２月の民謡民舞少年少女全国大会と来年６月の日本民謡フェスティバルに、それぞれ地区代表として出場する。「民謡の良さを同世代に伝えたい」。そんな思いを込め、練習に励んでいる。祖父・山下和雄さん（８１）の影響で、５歳から民謡を始めた。山下さんと一緒に教室に通い、小学２年の時に鹿児島浜節全国大会少年少女の部で準優勝。その後も各大会で上位入賞を重ねた。