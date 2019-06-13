民謡2大会で地区代表 「同世代に良さ伝えたい」 樟南高2年・呉さん
(2019/06/13 23:00)
鹿児島市桜ケ丘３丁目の樟南高校２年、呉采瞳（くれあやめ）さん（１６）は、東京で開かれる１２月の民謡民舞少年少女全国大会と来年６月の日本民謡フェスティバルに、それぞれ地区代表として出場する。「民謡の良さを同世代に伝えたい」。そんな思いを込め、練習に励んでいる。
八代おざや節全国大会グランプリのトロフィーを手に、笑顔をみせる呉采瞳さん＝鹿児島市桜ケ丘１丁目
祖父・山下和雄さん（８１）の影響で、５歳から民謡を始めた。山下さんと一緒に教室に通い、小学２年の時に鹿児島浜節全国大会少年少女の部で準優勝。その後も各大会で上位入賞を重ねた。
（記事全文は１４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 民謡2大会で地区代表 「同世代に良さ伝えたい」 樟南高2年・呉さん (06/13 23:00)
- 認知症、僕らも見守る 高齢者との交流でケア学ぶ 枕崎・桜山小 (06/13 22:00)
- 初の企業説明会 １１事業所が魅力紹介 阿久根・鶴翔高 (06/13 20:00)
- ノウゼンカズラ鮮やか 鹿児島市 (06/13 13:00)
- サッカー場、本港区も選択肢 (06/13 12:33)
- 五穀豊穣祈り 「お田植祭」 薩摩川内・新田神社 (06/13 06:30)
- 高齢女性救助で児童を署長表彰 霧島・宮内小 (06/12 23:00)
- くも合戦継承に一役 記念大会で生演奏 加治木工業高校吹奏楽部 (06/12 22:00)
- 発足10年 初の小中同時全国へ 加世田剣道スポ少 (06/12 20:00)
- 指宿・徳光小児童 スイカ出荷１玉最高１万円 鹿児島市青果市場 (06/12 13:00)
- 口永良部島、噴火警戒レベル２に下げ (06/12 11:21)
- うそ電話詐欺、カルタで防ぐ 鹿児島大教材が消費者教育優秀賞 (06/12 06:30)
- 世代交流ランチ 学校舞台に再出発 南九州市頴娃・別府小 (06/11 22:00)
- 夏野菜、収穫もうすぐ 鹿児島市の市民農園 (06/11 21:10)
- 曽於駅伝チーム「求む！ 女子ランナー」 社会人選手減でピンチ (06/11 20:00)
- 後部座席ベルト「着用義務なし」４割 鹿児島県警アンケート (06/11 13:00)
- 京セラ創業の稲盛氏、初の名誉県民へ (06/11 06:30)
- 薩摩焼茶わん給食 料理研究家が視察 日置・美山小 (06/10 23:00)
- 児童に開放、梅園にぎわう さつま・平木場さん (06/10 22:00)
- 地域の９２歳、校庭で子どもに田植え指導 肝付・岸良小中 (06/10 20:00)
- 伊佐・湧水産ブランド米ＰＲへポスター共同製作 (06/10 13:00)
- 鹿児島大教育学部の募集定員１割減 少子化で教員需要低迷 (06/10 06:30)
- 障害者スポーツ大会に向けボランティア養成講座 鹿児島市 (06/09 22:00)
- 「かごしまおもちゃ病院」物を大切にする心伝え１０年 鹿児島市 (06/09 20:00)
- 鹿児島Ｕ５勝目 東京Ｖに３－１ (06/09 15:20)
- 高齢者サッカーチーム「鹿児島元老ＦＣ」が３５周年 (06/09 13:00)
- イタリアの豪華クルーズ客船１００人が見学 鹿児島市 (06/09 06:30)
- 縄文杉登山ルート再開 屋久島・町道通行止め解除 (06/08 23:00)
- 正しい情報基にがんと共存を 医療映画上映会で監督ら訴え 鹿児島市 (06/08 22:00)
- 種子島中央高生、竹屋野集落のニガダケ販路拡大へ協力 中種子町 (06/08 20:00)