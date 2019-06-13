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民謡2大会で地区代表 「同世代に良さ伝えたい」 樟南高2年・呉さん

(2019/06/13 23:00)
八代おざや節全国大会グランプリのトロフィーを手に、笑顔をみせる呉采瞳さん＝鹿児島市桜ケ丘１丁目
　鹿児島市桜ケ丘３丁目の樟南高校２年、呉采瞳（くれあやめ）さん（１６）は、東京で開かれる１２月の民謡民舞少年少女全国大会と来年６月の日本民謡フェスティバルに、それぞれ地区代表として出場する。「民謡の良さを同世代に伝えたい」。そんな思いを込め、練習に励んでいる。
　祖父・山下和雄さん（８１）の影響で、５歳から民謡を始めた。山下さんと一緒に教室に通い、小学２年の時に鹿児島浜節全国大会少年少女の部で準優勝。その後も各大会で上位入賞を重ねた。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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