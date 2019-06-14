一流料理人、地元食材を多彩に変身　大崎

(2019/06/14 22:00)

農園の直販店で素材を吟味する花輪剛さん（中央）＝１１日、大崎町

一流料理人を招き、生産者と交流しながら選んだ食材を調理してもらう「大崎シェフツアー」が１０～１２日、大崎町であった。食のブランド化を進める同町の初の取り組み。最終日には、連携する東串良町で、完成した料理を振る舞うイベントがあり、参加者は地元食材をふんだんに使ったメニューを堪能した。招いたのは山梨県南アルプス市の花輪剛さん（４２）。２６歳のとき東京・吉祥寺で無国籍料理店「Ｈｕｎ Ｌａｈｕｎ（フンラフン）」を開店。その後、ベーカリーカフェも開き、現在はフリーの料理人として幅広い分野で活動している。