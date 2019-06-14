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アミュプラザ鹿児島、開業から１４年９カ月で来館２億人

(2019/06/14 23:00)
２億人目の来館者となり、記念セレモニーでくす玉を割る岩谷知美さん家族＝１４日、鹿児島市中央町のアミュプラザ鹿児島
　アミュプラザ鹿児島（鹿児島市）の来館者数が１４日、延べ２億人を突破し、記念式典があった。２００４年９月の開業から、１４年９カ月目。
　来館者は０９年度まで年間１０００万人強で推移していたが、九州新幹線全線開業や改装で１０年度から増え、１３年７月に延べ１億人に達した。新たにプレミアム館がオープンした１４年度に年間１５００万人を超え、１８年度は１８４０万人と過去最高を記録した。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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