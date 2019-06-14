アミュプラザ鹿児島、開業から１４年９カ月で来館２億人

(2019/06/14 23:00)

２億人目の来館者となり、記念セレモニーでくす玉を割る岩谷知美さん家族＝１４日、鹿児島市中央町のアミュプラザ鹿児島

アミュプラザ鹿児島（鹿児島市）の来館者数が１４日、延べ２億人を突破し、記念式典があった。２００４年９月の開業から、１４年９カ月目。来館者は０９年度まで年間１０００万人強で推移していたが、九州新幹線全線開業や改装で１０年度から増え、１３年７月に延べ１億人に達した。新たにプレミアム館がオープンした１４年度に年間１５００万人を超え、１８年度は１８４０万人と過去最高を記録した。