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レッサーパンダの「メロディ」公開　平川動物公園

(2019/06/15 13:00)
一般公開されたレッサーパンダのメロディ＝平川動物公園
　鹿児島市の平川動物公園で１１日、雌のレッサーパンダ「メロディ」（１歳）が公開された。展示場内を動き回り、元気な姿を見せた。公開は当分の間、毎日午後１時半から。
　同園によると、繁殖目的で４月、神戸市立王子動物園からやってきた。頭から尻尾の先までが約１メートル、体重約６キロの左利き。環境に慣れるまで１頭で生活した後、雄の「スバル」（８歳）と見合いする予定。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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