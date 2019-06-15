雨の中、全国出場懸け１０００人が熱戦　九州高校総体南九州大会

(2019/06/15 09:00)

雨の中、九州南部総体の出場をかけて熱戦を繰り広げる高校生たち＝１４日、鹿児島市の白波スタジアム（山崎卓世撮影）

５月３１日の梅雨入り以降、１週間ぶりの雨となった６月１４日、鹿児島市の白波スタジアムでは、九州高校総体の南九州陸上大会が開かれた。鹿児島、熊本、宮崎、沖縄の４県のトップ選手約１０００人が集まり、今夏の全国高校総体（南部九州総体）出場を懸け熱戦を繰り広げた。降り続く雨の中、スタンドからは、仲間を応援する声が途絶えず、好記録が飛び出すたびに歓声が上がった。