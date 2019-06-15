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雨の中、全国出場懸け１０００人が熱戦　九州高校総体南九州大会

(2019/06/15 09:00)
雨の中、九州南部総体の出場をかけて熱戦を繰り広げる高校生たち＝１４日、鹿児島市の白波スタジアム（山崎卓世撮影）
　５月３１日の梅雨入り以降、１週間ぶりの雨となった６月１４日、鹿児島市の白波スタジアムでは、九州高校総体の南九州陸上大会が開かれた。鹿児島、熊本、宮崎、沖縄の４県のトップ選手約１０００人が集まり、今夏の全国高校総体（南部九州総体）出場を懸け熱戦を繰り広げた。
　降り続く雨の中、スタンドからは、仲間を応援する声が途絶えず、好記録が飛び出すたびに歓声が上がった。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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