ところてん作り、親子で体験　かごしま水族館

(2019/06/16 13:00)

ところてんを作る子どもたち＝鹿児島市のかごしま水族館

ところてん作りの体験会が１５日、鹿児島市のかごしま水族館であった。親子連れはテングサと水でできたところてんを型から突き棒で押し出し歓声を上げ、歯応えやのどごしの良さで涼を楽しんだ。生き物の不思議を学ぶ「ワクワクきびなご塾」の一環で、今回は海藻がテーマ。参加者は乾燥テングサと水をゆでて煮汁を布でこし、トレーへ。氷で冷やした後、型に入れた。