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十四代沈壽官さん死去、９２歳

(2019/06/16 17:08)
南日本新聞ニュース
　日置市東市来町美山の「沈壽官窯」窯元で、薩摩焼の伝承や日韓交流に尽力した十四代沈壽官（ちん・じゅかん、本名大迫恵吉＝おおさこ・けいきち）さんが１６日午後３時２０分、肺炎のため死去した。９２歳。東市来町（現日置市）出身。司馬遼太郎「故郷忘じがたく候」のモデルとなった。大韓民国名誉総領事を務め、薩摩焼発祥４００周年を記念した鹿児島での日韓首脳会談開催（１９９８年）に尽力、日韓親善の懸け橋となった。１９９６年に南日本文化賞、２０１０年に旭日章受章。
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