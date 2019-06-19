地域に活力 “選手”求む　南九州移住ドラフト４季目

(2019/06/19 20:00)

選手獲得を目指しガッツポーズを決める球団関係者＝熊本県人吉市の川上哲治記念球場

移住希望者と受け入れ地域のマッチングをプロ野球に例えて進める「南九州移住ドラフト会議」が、４年目のシーズンを迎えた。鹿児島、宮崎、熊本各県の受け入れ地域の代表者が１３日、熊本県人吉市の川上哲治記念球場に集まり、移住者獲得へ気勢を上げた。同会議は２０１６年に鹿児島で始まり、移住希望者を「選手」、受け入れ地域は「球団」と呼ぶ。球団は１０月のドラフト会議までに、地域の課題解決を担う選手を探す一方、発信力や企画力を競うペナントレースを繰り広げ、研さんを積む。