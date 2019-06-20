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さつま町、死亡事故ゼロ１０００日

(2019/06/20 22:00)
横断幕を手に立哨する宮之城交通少年団の児童ら＝さつま町宮之城屋地
　さつま町での交通死亡事故ゼロが連続１０００日を突破したのを記念し２０日朝、町民や役場、警察関係者らが街頭運動に立ち、事故防止へ決意を新たにした。達成は５月２０日。
　毎月２０日の「交通安全の日」前後に行っている立哨に合わせ、普段の１０倍近い２００人が参加。宮之城鉄道記念館前など６カ所に分かれ、のぼり旗やミニ看板を手にドライバーへ安全運転を訴えた。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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