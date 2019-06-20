さつま町、死亡事故ゼロ１０００日
(2019/06/20 22:00)
さつま町での交通死亡事故ゼロが連続１０００日を突破したのを記念し２０日朝、町民や役場、警察関係者らが街頭運動に立ち、事故防止へ決意を新たにした。達成は５月２０日。
横断幕を手に立哨する宮之城交通少年団の児童ら＝さつま町宮之城屋地
毎月２０日の「交通安全の日」前後に行っている立哨に合わせ、普段の１０倍近い２００人が参加。宮之城鉄道記念館前など６カ所に分かれ、のぼり旗やミニ看板を手にドライバーへ安全運転を訴えた。
（記事全文は２１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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