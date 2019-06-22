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伊佐の四季、ポスターに　移住や観光振興で活用

(2019/06/22 06:30)
伊佐の四季を伝えるポスター
　伊佐市は、春夏秋冬の魅力と街の表情を伝える四季のポスターを作った。季節ごとに５０枚、計２００枚作り、市役所や各出先機関、菱刈カヌー競技場など公共施設を中心に６月末までに順次掲示していく。
　風景をメインにしたポスターはあったが、住民が伊佐暮らしを楽しむ様子を伝え、移住や観光振興に役立てようと新たに作成。いずれも市民がモデルで協力した。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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