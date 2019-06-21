瀬戸内町に大雨警戒レベル４ 鹿児島県内初
(2019/06/21 23:00)
県や気象庁によると、２１日は瀬戸内町・加計呂麻島で１時間雨量４８ミリ、伊仙町で同４９．５ミリの激しい雨を観測した。瀬戸内町では、午後９時までの２４時間雨量が２５０ミリを超えた。
（記事全文は２２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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