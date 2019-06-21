瀬戸内町に大雨警戒レベル４　鹿児島県内初

(2019/06/21 23:00)

奄美地方は２１日、梅雨前線が停滞して奄美大島南部を中心に大雨となり、瀬戸内町は警戒レベル４の避難勧告を出した。新基準の大雨・洪水警戒レベル（５段階）で、上から２番目に当たるレベル４が出たのは県内で初めて。気象庁によると、奄美地方では２３日まで大雨の恐れがあり、警戒を呼び掛けている。県や気象庁によると、２１日は瀬戸内町・加計呂麻島で１時間雨量４８ミリ、伊仙町で同４９．５ミリの激しい雨を観測した。瀬戸内町では、午後９時までの２４時間雨量が２５０ミリを超えた。