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瀬戸内町に大雨警戒レベル４　鹿児島県内初

(2019/06/21 23:00)
南日本新聞ニュース
　奄美地方は２１日、梅雨前線が停滞して奄美大島南部を中心に大雨となり、瀬戸内町は警戒レベル４の避難勧告を出した。新基準の大雨・洪水警戒レベル（５段階）で、上から２番目に当たるレベル４が出たのは県内で初めて。気象庁によると、奄美地方では２３日まで大雨の恐れがあり、警戒を呼び掛けている。
　県や気象庁によると、２１日は瀬戸内町・加計呂麻島で１時間雨量４８ミリ、伊仙町で同４９．５ミリの激しい雨を観測した。瀬戸内町では、午後９時までの２４時間雨量が２５０ミリを超えた。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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