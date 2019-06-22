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夏まつり特製Ｔシャツ販売へ　さつま町商工会青年部

(2019/06/22 22:00)
町商工会青年部が製作した夏まつりＴシャツ＝さつま町白男川
　８月３、４日開催の「さつま町夏まつり」に向け、町商工会青年部(35人)はオリジナルＴシャツの予約を受け付けている。町の地域おこし協力隊員、川西大輔さん(39)がイラストを手掛けた。
　予約受付は７月11日まで。大人用は黒かピンク（ＳＳ～３Ｌ、税込み1700円）、子ども用は青かピンク（100～150センチ、同1500円）。大人用のポロシャツ（同2500円）もある。町商工会＝0996(53)1141
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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